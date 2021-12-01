На Николаевщине столкнулись два грузовика – один водитель погиб

В Баштанском районе в воскресенье, 26 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей DAF.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о том, что возле села Михайловка Казанковского поселкового территориального общества столкнулись два грузовика, поступило спасателям в 05:45. На место выехало дежурное отделение 17-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

По прибытию установлено, что в результате столкновения погиб водитель одного из автомобилей и тело было зажато поврежденными конструктивными элементами кабины.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали тело мужчины.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре спасателя. Также на месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Напомним, как на Николаевщине на трассе DAF врезался в припаркованный у обочины MAN – пассажир одного грузовика погиб.