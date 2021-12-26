На Николавщине спасатели помогли водителю достать из кювета его автомобиль

В Николаевском районе спасатели помогли водителю, автомобиль которого слетел в кювет.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

25 декабря в 08:15 на спецлинию 101 позвонил по телефону водитель Mercedes Vito, который сообщил, что его автомобиль слетел в кювет возле села Каменка Черноморской сельской территориальной общины и он не может самостоятельно выбраться из ловушки.

Дежурное отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС с помощью троса отбуксировало автомобиль на ровную дорогу и водитель смог продолжить движение.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя.

Напомним, как на Николаевщине с дороги слетел Daewoo – машину из кювета достали спасатели.