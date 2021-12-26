На Николавщине горела насосная станция «Укрзалізниці»

Иллюстрация В Николаевском районе горел утеплитель на насосной станции филиала «Укрзалізниці».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

25 декабря в 19:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре утеплителя на насосной станции филиала «Центр строительно-монтажных работ по эксплуатации зданий и сооружений» АО «Укрзалізниця» в селе Шостаково Ольшанского поселковой территориальной громады.

На место выехал ​​дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

В 20:33 пожар локализован и в 21:48 ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».