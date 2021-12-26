За сутки в Николаевской области выявили 82 новых случая коронавируса

Иллюстрация По состоянию на 26 декабря в Николаевской области выявлено 82 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 26 декабря из всех 114 924 (+82) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68 379 (+44); – Первомайск – 6 598 (+1); – Южноукраинск – 3 686 (+1); – Вознесенск – 2 625 (+1); – Очаков – 1 842 (+2); – на других территориях, в том числа отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 33 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 981 (+7) работника учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 148, всего – 108 366.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 252, в сутки – 8.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 26 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 585 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 49 больных; - городская больница №3 Николаева – 60 больных и 26 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 35 больных и 6 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 26 больных и 18 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 29 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 44 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 26 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 30 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 16 больных и 1 человек с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 12 больных и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 6 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 15 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 39 больных и 1 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 37 больных и 1 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 14 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 4 больных и 20 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 54 больных; - роддом №1 Николаева – 5 больных.

По состоянию на 26.12.2021 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 261,31 (при допустимом менее 75,0); - загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 33,89% (при допустимом не более 65%); - количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 748,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения); - количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 36,68 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения); - коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 13,02% (при допустимом не более 20%); - уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом -19,22% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 26.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,49%.