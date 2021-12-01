Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с участием грузовиков в Николаевской области

В Баштанском районе следователи расследуют смертельное ДТП, в котором погиб водитель MAN. Полиция ищет свидетелей аварии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 25 декабря около 05:45 на автодороге «Кривой Рог – Николаев» между селами Михайловка и пгт Казанка 44-летний водитель MAN допустил столкновение с задней частью грузовика DAF, под управлением двигавшегося в попутном направлении 40-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель MAN погиб на месте происшествия.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как 21 декабря на Николаевщине на трассе DAF врезался в припаркованный у обочины MAN – пассажир одного грузовика погиб.