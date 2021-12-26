В Чернигове во время сильного снегопада произошел гром с молнией

Утром субботы, 25 декабря, в Чернигове начал идти обильный снег. А потом раздался гром и была молния.

Об этом сообщают местные жители, передает BBC News Украина.

Отмечается, что снег сыпал «стеной», небо потемнело, видимость была минимальной.

— А потом внезапно раздался громкий взрыв и что-то блеснуло за окном. Мое первое мнение было, что это, возможно, что-то взорвалось — в доме или на предприятии. Настолько это было неожиданно — зимой, во время такого снегопада — и вдруг гром! Это было как в каком-то фантастическом фильме, — рассказывала очевидица Елена.

Непогода стихла через 10-15 минут. А через час уже сияло солнце, ветер стих.

— Старшие люди говорят, что это такая примета народная – если гром в декабре, то будет очень суровая зима, — добавила женщина.

Местной жительнице Ольге Деркач удалось зафиксировать зимний гром на видео.

— За свои 30 лет это вижу впервые! Гроза во время снега!, — отметила она.

Напомним, в Николаеве и в области 24 декабря был сильный снегопад, из-за которого усложнилось движение автотранспорта по дорогам.