В Афганистане талибы запретили слушать музыку в машинах и подвозить женщин без хиджабов

В Афганистане боевики движения «Талибан» запретил водителям автомобилей слушать музыку во время поездок и подвозить женщин, на которых не надет хиджаб.

Об этом сообщает Kabul News.

Водителей также призывают не употреблять наркотики во время вождения и не подвозить женщин на большие расстояния без сопровождения родственника мужского пола. Речь идет о 45 милях (72,4 километра). От водителей потребовали останавливаться на время намаза и парковать автомобили в специальных местах для совершения молитвы, а также отращивать бороды и призывать к этому попутчиков-мужчин.

Агентство уточняет, что правила были разработаны министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог существовавшего в 1996-2001 годах, когда талибы были у власти в прошлый раз, органа с функциями исламской полиции нравов.

Напомним, ранее «Талибан» в Афганистане ввел новые дискриминационные правила и запретил сериалы с участием женщин.