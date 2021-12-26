Во Львове на вокзале горел пассажирский вагон

Во Львове на Главном железнодорожном вокзале 26 декабря горел пассажирский вагон.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Львовской области.

В 03:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на станции Львов Главного железнодорожного вокзала. Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением «Киев-Ужгород».

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, из окон шел дым.

Проводник к моменту приезду спасателей уже вывел находившегося в вагоне пассажира. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожарные в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания.

В 05:00 пожар локализован и в 05:03 ликвидирован в составе двух звеньев газодымозащитной службы.

В результате пожара огонь уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников на площади четыре квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и три единицы спецтехники.

Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как в Николаеве возник пожар на железнодорожном вокзале.