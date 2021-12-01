В Швейцарии хоккеисты во время матча провалились под лед

Во время матча Швейцарской хоккейной лиги между Лангенталем и Сьеррой произошел неприятный инцидент.

Как сообщает Le Matin, на 14-й минуте матча во время борьбы за шайбу у бортика два хоккеиста Тайлер Хиггинс и Арон Монтандон провалились в яму, куда ледовый комбайн сливает воду после чистки льда.

К счастью, для двух спортсменов история закончилась только внеплановым купанием. Сообщается, что инцидент мог завершиться трагедией, ведь яма, в которую упали хоккеисты, разделена пополам железным прутом.

Напомним, как ранее в гололед николаевец прокатился в центре города на коньках.