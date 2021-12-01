«Никаких изменений в жизни украинских женщин не будет»: В ВСУ пояснили процедуру с воинским учетом

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пояснил, что в настоящее время «речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ».

Об этом он написал на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что согласно указу Министерства обороны Украины, женщинам почти ста гражданских профессий придется стать на обязательный учет в военкоматах.

«В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным», - отметил главком ВСУ.

Залужный подчеркнул, что «на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию».



Кроме того, по его словам, «со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет».

«Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал», - рассказал Залужный.

Это также шаг, по его словам, «навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности».