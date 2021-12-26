В начале 2022 года Николаев получит остаток новых троллейбусов

В январе-феврале в Николаев поставят остаток новых троллейбусов – 13 единиц транспорта. Также сейчас определяется победитель, который в дальнейшем поставит городу троллейбусы с автономным ходом.

Об этом во время брифинга рассказал директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, фирма не смогла поставить все 40 единиц транспорта к концу 2021 года, отмечая, что предприятие все равно опережает контракт.

Директор добавил, что в начале 2022 года обещанный транспорт поставят в Николаев, после чего город перейдет к процедуре приобретения троллейбусов с автономным ходом.

— В соответствии с контрактом город должен получить 40 единиц до мая. Сейчас мы получили 27 троллейбусов, поэтому я думаю, что к январю-февралю мы получим все 40. Сейчас идет второй лот – троллейбусы с автономным ходом, сейчас идет соглашение с банком предоставленных предложений для определения победителя, — рассказал Сметана.

Отметим, что по состоянию на данный момент в Николаеве есть 27 новых троллейбусов из 40, которые были куплены за кредитные средства ЕБРР.

Напомним, что на «Николаевэлектротрансе» сообщили, что предприятие подключило все новые троллейбусы к GPS.