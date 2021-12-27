«Обратили внимание на странные очертания фигуры»: В столичном аэропорту пассажир пытался незаконно пронести на себе 37 iPhone

В столичном аэропорту «Киев» (Жуляны) во время прохождения таможенного контроля пассажиров из Шарджи обнаружили у мужчины 34 «iPhone» на талии под поясом для похудения, и еще три телефона в карманах спортивных штанов. Ориентировочная стоимость обнаруженного – около одного миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

«Во время проверки багажа авиапассажиров таможенники обратили внимание на пассажира с довольно странными очертаниями фигуры, что объяснялось только одним – под одеждой у него находится что-то не для сторонних глаз. Под эластичным поясом для похудения на теле авиапассажир скрывал 34 мобильных телефона iPhone моделей 13 и 12. Кроме того, в боковых накладных карманах спортивных брюк, в которые он был одет, находилось еще три iPhone-13 Pro Max. Все аксессуары были без фабричных упаковок для экономии площади на теле нарушителя», – говорится в сообщении.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины («Сокрытие таможенного контроля»). Данная статья предусматривает уплату штрафа в размере 100% от стоимости товаров и их конфискацию.

Напомним, как в «Борисполе» пограничники обнаружили мужчину, который пытался скрыть под кофтой шесть iPhone 13.