В Черновцах в Рождественском городке вспыхнул пожар – пострадала 17-летняя девушка

В Черновцах 26 декабря произошел пожар на Рождественской площадке на Соборной площади. Пострадала девушка.

Об этом сообщает molbuk.ua со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС области.

Инцидент в центре города произошел примерно в шесть часов утра. По информации спасателей, пожар возник рядом с деревянным домиком – возле него в этот момент стояла компания из молодых девушек.

В результате инцидента у пострадавшей девушки загорелась верхняя одежда.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала 17-летнюю пострадавшую в больницу.

В комментарии «Суспільному» врач-ординатор ожогового отделения Богдан Петрюк сказал, что состояние девушки стабильное. Она получила ожоги правой кисти, бедра и верхней части лица. Через 12 дней ее выпишут из больницы скорой медпомощи.