В центре Николаева столкнулись два Ford

В Николаеве в воскресенье, 26 декабря, на пересечении улиц Шевченко и Шнеерсона столкнулись автомобили Ford Kuga и Ford Focus.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель Ford Kuga, двигался по улице Шевченко, со стороны улицы Московской в направлении улицы Малой Морской. На перекрестке он не пропустил Ford Focus, который двигался по улице Шнеерсона от проспекта Центрального в направлении улицы Потемкинской.

В результате ДТП никто не пострадал, но оба автомобиля получили значительные механические повреждения.