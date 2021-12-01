На Киевщине после столкновения с BMW загорелся ВАЗ – пострадала семья с детьми

В Киевской области в воскресенье, 26 декабря, произошло столкновение BMW и ВАЗ с последующим возгоранием последнего автомобиля. Пострадала семья с детьми.

Об этом сообщили в полиции Киевщины.

Около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Киев-Чернигов» вблизи села Скибин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возникло возгорание транспортного средства.

По предварительным данным произошло столкновение ВАЗ-2115 под управлением 32-летнего водителя и двигавшегося впереди BMW X5. В результате столкновения произошло возгорание ВАЗа.

32-летний водитель и его пассажиры: жена и двое несовершеннолетних детей 7-ти и 9-ти лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи.

После установления всех обстоятельств аварии полицейские предоставят правовую квалификацию.