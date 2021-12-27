СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки подтвердили 1 864 новых случая коронавируса

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
Хронология событий:
10:28 В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили еще 1 864 случая заражения коронавирусом. В то же время это меньше, чем количество случаев, подтвержденных днем ранее.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди новых больных коронавирусом - 138 детей и 12 медицинских работников. Также за минувшие сутки:
Вчера в Украине сделали 25616 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР - 8899;
- методом ИФА - 1881;
- экспресс - тест на антиген - 14836.
В общем, с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели 3 432 739, а умерли - 94 971 человек.