СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки подтвердили 1 864 новых случая коронавируса

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Хронология событий:

10:28 В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили еще 1 864 случая заражения коронавирусом. В то же время это меньше, чем количество случаев, подтвержденных днем ранее.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых больных коронавирусом - 138 детей и 12 медицинских работников. Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 1053 человека;

- умерли - 133 человека;

- выздоровели - 4527 человек.

Вчера в Украине сделали 25616 тестов на коронавирус:

- методом ПЦР - 8899;

- методом ИФА - 1881;

- экспресс - тест на антиген - 14836.

В общем, с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели 3 432 739, а умерли - 94 971 человек.