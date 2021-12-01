Мокрый снег, дождь, гололедица, вьюги и сильный ветер: На Николаевщине и в других регионах Украины 27 и 28 декабря ухудшится погода

В результате выхода активного циклона в Украине на протяжении 27 и 28 декабря ожидается усложнение погодных условий.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины.

Так, 27 декабря днем ​​в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, на протяжении 28 декабря в южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем ​​и в центральных и восточных областях ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см.), налипание мокрого снега; в южной части, днем ​​и в центральных областях мокрый снег и дождь, гололедица; в Украине, кроме западных и северных областей, порывы 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

Напомним, что в Николаеве и в области 24 декабря, начался сильный снегопад, который усложнял движение автотранспорта по дорогам. На дорогах работала коммунальная техника.