В Одесской области водитель рейсового автобуса выехал на «встречку» и столкнулся с BMW – пострадали пятеро человек

В Одесской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля BMW.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Авария произошла в воскресенье, 26 декабря в половине девятого вечера на 234 километре трассы Одесса-Николаев.

Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с BMW.

В больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний.

На месте ДТП продолжают работать полицейские и врачи экстренной медпомощи.

«Полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о ее правовой квалификации», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 26 декабря, произошло столкновение BMW и ВАЗ с последующим возгоранием последнего автомобиля. Пострадала семья с детьми.