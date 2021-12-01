В Одесской области водитель рейсового автобуса выехал на «встречку» и столкнулся с BMW – пострадали пятеро человек

В Одесской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля BMW.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Авария произошла в воскресенье, 26 декабря в половине девятого вечера на 234 километре трассы Одесса-Николаев.
Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с BMW.
В больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний.
На месте ДТП продолжают работать полицейские и врачи экстренной медпомощи.
«Полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о ее правовой квалификации», – говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области в воскресенье, 26 декабря, произошло столкновение BMW и ВАЗ с последующим возгоранием последнего автомобиля. Пострадала семья с детьми.