За сутки на Николаевщине произошло семь пожаров – один человек погиб, двое попали в больницы

В течение 26 декабря в Николаевской области зарегистрировано 7 пожаров, 4 - в жилых домах, 1 - в заброшенном сооружении, 1 - хозяйственного здания на дачном участке и 1 - на автотранспорте. В результате пожаров есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 15:29 на спецлинию 101 известили о том, что на переулке Безымянном пгт Березанка Николаевского района горит жилой дом. По вызову прибыли спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда. Во время разведки, у двери одной из комнат, пожарные обнаружили 24-летнюю хозяйку дома и вынесли ее на свежий воздух. До прибытия медиков спасатели предоставили женщине первую помощь. Каретой скорой помощи она госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. В 16:00 пожар локализован, в 17:12 ликвидирован на площади 40 кв.м. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

«О пожаре заброшенного сооружения на улице Тепличная пгт Первомайское Первомайской территориальной громады Николаевского района известили в 15:49. По вызову прибыли спасатели МПО «Первомайское» и 16-й ГПСЧ 2-го ГПСО. Во время разведки на месте было обнаружено тело погибшего мужчины 1972 г.р. и спасена женщина 1973 г.р. Каретой скорой помощи, в тяжелом состоянии, пострадавшая доставлена ​​в ожоговое отделение городской больницы. В 16:10 пожар локализован и в 16:47 ликвидирован на площади 15 кв.м, его причина устанавливается», - говорится в сообщении.

Неосторожное обращение с огнем во время курения привело к возгоранию в жилом доме по улице Баблидзе села Коблево Коблевской ТО Николаевского района, городе Баштанка Баштанского района и хозяйственного здания на дачном участке СВТ «Волна» в микрорайоне Варваровка города Николаева.

Остальные пожары зарегистрированы в селе Софиевка Мигиевской ТГ Первомайского района.

Также возгорание колес прицепа грузового автомобиля DAF произошло на автодороге Н-11 вблизи села Марьевка Ингульской ТО Баштанского района. Их причины устанавливаются.

На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и МПО. Дополнительно привлекались аварийные бригады АО «Николаевгаз» и «Николаевоблэнерго», работали сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, на Николаевщине горела насосная станция «Укрзалізниці».