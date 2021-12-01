ВАЗ съехал в кювет, DAF перевернулся, еще один грузовик перекрыл движение на дороге: Николаевские спасатели трижды оказывали помощь водителям

В течение суток николаевские спасатели трижды оказывали помощь водителям, чьи автотранспортные средства перевернулись на дороге или съехали в кювет.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, 26 декабря в 14:50 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-11 «Днепр-Николаев» в пределах пгт Казанка Баштанского района автомобиль ВАЗ 2101 съехал в кювет. Водитель просил о помощи для извлечения транспортного средства из ловушки. Аварийно-спасательное отделение 17-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на САРМ-С отбуксировали легковушку на проездной участок и тот продолжил движение.

Похожее событие произошло в 22:31 на автодороге Р-75 «Тимково - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка» в пределах Александровской поселковой территориальной общины Вознесенского района. Спасатели 12-й ГПСЧ 4-го ГПСО отбуксировали грузовой автомобиль Scania, который из-за гололеда перекрыл движение на дороге.

Также, 27 декабря, спасатели 20-й ГПСЧ 3-го ГПСО на автомобиле САРМ-В ЗИЛ(131) с помощью лебедки и с привлечением погрузчика с ковшом подняли на колеса грузовой автомобиль DAF, который перевернулся на 123 км трассы Н-11 «Днепр-Николаев» возле железнодорожного переезда в пределах Новобугской городской территориальной громады Баштанского района.

Напомним, как на Николавщине спасатели помогли водителю достать из кювета его автомобиль.