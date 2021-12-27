В Карпатах девушка травмировала ногу – спустится с вершины ей помогли спасатели

В Ивано-Франковской области 26 декабря на горной вершине Смотрич в Карпатах получила травму 21-летняя туристка, жительница Львовской области.

Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасателям в 17.05 о пострадавшей сообщил житель Коломыи. На помощь девушке отправились пять членов Верховинского поисково-спасательного отряда.

Они добрались до места происшествия в 19.50, наложили ей шину на ногу и спустили в село Дземброня. Там травмированную женщину передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, в Украине презентовали приложение, через которое туристы могут отправить спасателям свои координаты, в случае возникновения ЧС в горах.