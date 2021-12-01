В Николаеве из-за дождя в «минус» образовался гололед – дороги обрабатывают, а на тротуарах сплошной лед

В Николаеве во вторник, 28 декабря, из-за дождя при низкой температуре образовалась гололедица, что значительно усложняет движение автомобилей и пешеходов.

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08:51 Хуже всего на данный момент обстоит ситуация с тротуарами. Они покрыты тонкой коркой льда и передвигаться пло нем очень сложно.

Местами их начали посыпать работники управляющих компаний и коммунальных предприятий.

Кроме того, из-за льда обламываются и падают как маленькие ветки, так и одельные большие ветви деревьев.

08:45 В связи с усложнением погодных условий троллейбусы и трамваи двигаются с задержкой в ​​графике движения, сообщили на КП «Николаевэлектротранс».

По состоянию на 7:30 произошел ряд аварийных ситуаций:

– движение в направлении микрорайона Соляные не осуществляется через аварийное отключение электроснабжения на сетях «Николаевоблэнерго»; – из-за отсутствия электроснабжения движение троллейбусов в направлении Намыва осуществляется только до остановки «Центральный Стадион»; – произошел обрыв контактного провода в районе пересечения проспекта Центральный и улицы Пушкинская; – упало дерево на контактную сеть в районе проспекта Центрального и улицы 9-я Слободская.

На месте возникновения аварийных ситуаций работают аварийные оперативные бригады КП «Николаевэлектротранс».

08:29 Льдом сковало не только тротуары и дороги, но и деревья, провода, прочие поверхности.

На основных путях уже работают автомобили коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог», которые посыпают дороги антигололедными реагентами.

Сложнее ситуация обстоит для пешеходов – в большинстве тротуары никто ничем не посыпал.

Также утром отключалось электричество в значительной части центра Николаева.