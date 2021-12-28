СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 2,2 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровевших вдвое больше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:38 За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19), сообщили в Минздраве.
46 024 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 944 человека; летальных исходов – 134; выздоровели – 4 789 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 649 236 человек; выздоровели – 3 437 528 человек; летальных исходов – 95 105; проведено ПЦР-тестов – 16 691 695.
С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3649236
|
2248
|
95105
|
134
|
3437528
|
4789
|
116603
|
306,2
|
м. Київ
|
328381
|
475
|
8136
|
13
|
309671
|
568
|
10574
|
356,6
|
Вінницька
|
111648
|
43
|
3072
|
5
|
101416
|
192
|
7160
|
465,1
|
Волинська
|
103404
|
84
|
2161
|
2
|
99194
|
123
|
2049
|
198,9
|
Дніпропетровська
|
241586
|
102
|
8777
|
5
|
228901
|
257
|
3908
|
123,5
|
Донецька
|
166730
|
149
|
5064
|
4
|
156707
|
434
|
4959
|
264,1
|
Житомирська
|
140111
|
66
|
3225
|
3
|
133986
|
170
|
2900
|
240,9
|
Закарпатська
|
87295
|
55
|
2336
|
11
|
77988
|
218
|
6971
|
556,5
|
Запорізька
|
181561
|
82
|
5203
|
24
|
174265
|
115
|
2093
|
124,6
|
Івано-Франківська
|
126820
|
46
|
3066
|
0
|
117909
|
96
|
5845
|
428,1
|
Київська
|
184593
|
126
|
4620
|
0
|
173189
|
606
|
6784
|
380,7
|
Кіровоградська
|
32901
|
54
|
1498
|
6
|
28554
|
57
|
2849
|
306,9
|
Луганська
|
59526
|
23
|
2183
|
1
|
55952
|
8
|
1391
|
206,9
|
Львівська
|
219105
|
91
|
5950
|
9
|
205773
|
251
|
7382
|
294,5
|
Миколаївська
|
114984
|
18
|
3257
|
2
|
108560
|
99
|
3167
|
283,9
|
Одеська
|
238614
|
189
|
5515
|
3
|
223567
|
1
|
9532
|
401,6
|
Полтавська
|
138841
|
74
|
3677
|
7
|
128025
|
109
|
7139
|
516,8
|
Рівненська
|
127060
|
30
|
2253
|
1
|
122850
|
67
|
1957
|
170,0
|
Сумська
|
130487
|
56
|
2795
|
0
|
124507
|
53
|
3185
|
299,6
|
Тернопільська
|
107110
|
43
|
2100
|
4
|
101672
|
122
|
3338
|
322,2
|
Харківська
|
242487
|
180
|
6292
|
12
|
229541
|
281
|
6654
|
251,1
|
Херсонська
|
78641
|
16
|
2672
|
4
|
74627
|
75
|
1342
|
131,1
|
Хмельницька
|
145927
|
17
|
3286
|
3
|
138335
|
46
|
4306
|
344,3
|
Черкаська
|
128010
|
153
|
2584
|
14
|
119155
|
578
|
6271
|
528,4
|
Чернівецька
|
119046
|
60
|
2991
|
1
|
114725
|
131
|
1330
|
147,8
|
Чернігівська
|
94368
|
16
|
2392
|
0
|
88459
|
132
|
3517
|
356,6
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.