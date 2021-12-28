СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 2,2 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровевших вдвое больше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:38 За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19), сообщили в Минздраве.

46 024 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 944 человека; летальных исходов – 134; выздоровели – 4 789 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 649 236 человек; выздоровели – 3 437 528 человек; летальных исходов – 95 105; проведено ПЦР-тестов – 16 691 695.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3649236 2248 95105 134 3437528 4789 116603 306,2 м. Київ 328381 475 8136 13 309671 568 10574 356,6 Вінницька 111648 43 3072 5 101416 192 7160 465,1 Волинська 103404 84 2161 2 99194 123 2049 198,9 Дніпропетровська 241586 102 8777 5 228901 257 3908 123,5 Донецька 166730 149 5064 4 156707 434 4959 264,1 Житомирська 140111 66 3225 3 133986 170 2900 240,9 Закарпатська 87295 55 2336 11 77988 218 6971 556,5 Запорізька 181561 82 5203 24 174265 115 2093 124,6 Івано-Франківська 126820 46 3066 0 117909 96 5845 428,1 Київська 184593 126 4620 0 173189 606 6784 380,7 Кіровоградська 32901 54 1498 6 28554 57 2849 306,9 Луганська 59526 23 2183 1 55952 8 1391 206,9 Львівська 219105 91 5950 9 205773 251 7382 294,5 Миколаївська 114984 18 3257 2 108560 99 3167 283,9 Одеська 238614 189 5515 3 223567 1 9532 401,6 Полтавська 138841 74 3677 7 128025 109 7139 516,8 Рівненська 127060 30 2253 1 122850 67 1957 170,0 Сумська 130487 56 2795 0 124507 53 3185 299,6 Тернопільська 107110 43 2100 4 101672 122 3338 322,2 Харківська 242487 180 6292 12 229541 281 6654 251,1 Херсонська 78641 16 2672 4 74627 75 1342 131,1 Хмельницька 145927 17 3286 3 138335 46 4306 344,3 Черкаська 128010 153 2584 14 119155 578 6271 528,4 Чернівецька 119046 60 2991 1 114725 131 1330 147,8 Чернігівська 94368 16 2392 0 88459 132 3517 356,6

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.