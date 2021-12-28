СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 2,2 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровевших вдвое больше

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28.12.2021 08:38

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:38 За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19), сообщили в Минздраве.

46 024 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 944 человека; летальных исходов – 134; выздоровели – 4 789 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 649 236 человек; выздоровели – 3 437 528 человек; летальных исходов – 95 105; проведено ПЦР-тестов – 16 691 695.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3649236

2248

95105

134

3437528

4789

116603

306,2

м. Київ

328381

475

8136

13

309671

568

10574

356,6

Вінницька

111648

43

3072

5

101416

192

7160

465,1

Волинська

103404

84

2161

2

99194

123

2049

198,9

Дніпропетровська

241586

102

8777

5

228901

257

3908

123,5

Донецька

166730

149

5064

4

156707

434

4959

264,1

Житомирська

140111

66

3225

3

133986

170

2900

240,9

Закарпатська

87295

55

2336

11

77988

218

6971

556,5

Запорізька

181561

82

5203

24

174265

115

2093

124,6

Івано-Франківська

126820

46

3066

0

117909

96

5845

428,1

Київська

184593

126

4620

0

173189

606

6784

380,7

Кіровоградська

32901

54

1498

6

28554

57

2849

306,9

Луганська

59526

23

2183

1

55952

8

1391

206,9

Львівська

219105

91

5950

9

205773

251

7382

294,5

Миколаївська

114984

18

3257

2

108560

99

3167

283,9

Одеська

238614

189

5515

3

223567

1

9532

401,6

Полтавська

138841

74

3677

7

128025

109

7139

516,8

Рівненська

127060

30

2253

1

122850

67

1957

170,0

Сумська

130487

56

2795

0

124507

53

3185

299,6

Тернопільська

107110

43

2100

4

101672

122

3338

322,2

Харківська

242487

180

6292

12

229541

281

6654

251,1

Херсонська

78641

16

2672

4

74627

75

1342

131,1

Хмельницька

145927

17

3286

3

138335

46

4306

344,3

Черкаська

128010

153

2584

14

119155

578

6271

528,4

Чернівецька

119046

60

2991

1

114725

131

1330

147,8

Чернігівська

94368

16

2392

0

88459

132

3517

356,6

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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