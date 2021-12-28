За сутки в Николаевской области обнаружили 18 новых COVID-случаев, выздоровело 99 больных, а умерли двое

На 28 декабря в Николаевской области выявлено 18 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 28.12.2021 из всех 114 984 (+18) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68412 (+8);

Первомайск – 6611 (+3);

Южноукраинск – 3688 (+1);

Вознесенск – 2625;

Очаков – 1843 год.

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2982 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 99, всего – 108560. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3257, в сутки – 2.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 28.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 589 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 41 больной;

- городская больница №3 Николаева – 68 больных и 25 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 42 больных и 8 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 24 больных и 26 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 25 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 46 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 26 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 33 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 11 больных;

- Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 5 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 16 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 35 больных и 1 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 37 больных и 1 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 12 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 4 больных и 21 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 51 больной;

- роддом №1 Николаева – 4 больных.

По состоянию на 28.12.2021 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 217,74 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,34% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 676,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 35,62 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 11,83% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -21,52% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 28.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,73%.