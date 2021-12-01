В Херсоне нашли мертвой женщину, пропавшую во время новогоднего корпоратива

Херсонские правоохранители нашли мертвой 38-летнюю Яну Судакову, которая ушла с корпоратива в одном из местных ресторанов и пропала без вести.

Как сообщает Kherson.net.ua, женщина исчезла 24 декабря.

Правоохранители установили, что она вышла из ресторана в одном платье, однако в здание больше не вернулась.

Поиски женщины шли несколько дней, пока полицейские не просмотрели видео с камер наблюдения. На них оказалось зафиксированным, что Судакова вышла из заведения не через парадный, а через черный вход, после чего направилась к соседнему заброшенному зданию.

«Здание прочесали, и нашли посетительницу мертвой. По всей видимости, она ненароком задремала на морозе… Тело погибшей направят на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причины смерти. Но визуальный осмотр показал: никаких следов насилия на нем нет», — говорится в сообщении.

Напомним, как тело пропавшего на Николаевщине 9-летнего мальчика нашли в реке.