На Николаевщине в горевшем заброшенном здании нашли тело мужчины

В Снигиревке во время ликвидации пожара в здании выявили тело мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

27 декабря в 23:55 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатированном здании по улице Привокзальная в Снигиревке. На место выехал дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

По прибытию наблюдалось пламенное горение. В 00:22 пожарные локализовали пожар и во время проведения разведки в помещении обнаружили тело погибшего мужчины, 1976 года рождения.

В 01:10 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров, его причина устанавливается.

От ГСЧС работала одна единица техники и пять спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как 26 декабря на Николаевщине произошло семь пожаров – один человек погиб, двое попали в больницы.