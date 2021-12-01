«Не для наших людей»: В центре Николаева возле Кафедрального собора неизвестные срезали молодые сосны, которые высадили неделю назад

В Николаеве на улице Садовой возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери неизвестные спилили несколько недавно посаженных сосен.

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской епархии Православной Церкви Украины.

«Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери занимает особое место на карте архитектурного наследия Николаева…Для того чтобы украсить это место прилагается немало усилий людей, которые делают наш город лучше», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале прошлой недели вокруг территории храма высадили 12 сосен. При этом, уже через несколько дней после высадки в ночь с 24 на 25 декабря неизвестные срезали несколько сосен.