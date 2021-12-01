Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука после скандала с эффектной помощницей

Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Украины Игоря Гарбарука. Это произошло после того, как он засветился на фото со своей помощницей Кристиной Тишкун.

О решении правительства сообщила народный депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина в Telegram 28 декабря.

Отмечается, что соответствующее заявление на увольнение чиновник написал по собственному желанию.

Как известно, заместитель Министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук посетил Львов с рабочим визитом 24 декабря. Тогда основное внимание общества привлекла фотография мэра Львова Андрея Садового с помощницей Гарбарука в наряде с откровенным декольте и разрезом до бедра и сапогах.

Впоследствии Игорь Гарбарук пробовал дважды объяснить инцидент в Facebook, но впоследствии удалил оба поста.

В то же время, помощницей оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, которая официально является директором «БК ЗАБУДОВА», которая занимается покупкой и продажей недвижимости.