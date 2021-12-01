В Николаеве загорелся микроавтобус Mercedes с елками

В Николаеве во вторник, 28 декабря, загорелся микроавтобус Mercedes-Benz.

Об этом в Viber-сообществе «ДТП и дороги Николаева и области» сообщают очевидцы.

Инцидент произошел за пределами проезжей части в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов. Огонь полностью охватил капот и кабину грузового микроавтобуса. В автомобиле были елки и сосны.

На место для тушения пожара прибыли сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Также на пожар приехали сотрудники полиции.

Напомним, как в селе на Николаевщине во время движения из-за короткого замыкания загорелся «ВАЗ».