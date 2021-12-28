В Вознесенском районе во время пожара погиб мужчина

В селе Щербани Вознесенского района 28 декабря в горевшем доме спасатели нашли тело погибшего 59-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям о пожаре сообщили в 8:15. Первой к дому прибыла местная пожарная охрана, к которой присоединились сотрудники 12-й государственной пожарно-спасательной части. Совместными усилиями в 9:25 пожар локализовали и в 9:59 ликвидировали на площади 50 кв.м. Во время проведения разведки в доме обнаружили тело погибшего мужчины. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Снигиревке во время ликвидации пожара в здании нашли тело мужчины.