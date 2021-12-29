Телескоп «Чандра» показал красочное фото из созвездия Золотая рыба

Космический телескоп «Чандра» сфотографировал звездное скопление NGC 1929, которое находится в созвездии Золотая рыба.

Об этом сообщается в Twitter телескопа.

В этом скоплении формируется много новых звезд.

«Массивные звезды издают интенсивное излучение, выпускают материю на высоких скоростях и участвуют в своей эволюции, чтобы взорваться как сверхновые. Ветры и ударные волны от сверхновых образовывают огромные «суперпузырьки» в окружающем газе», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее NASA запустило космический телескоп Джеймс Уэбб.