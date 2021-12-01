Непогода в Николаеве: Служба автодорог сняла ограничения на трассах Н-24 и Н-14

В Николаеве в среду, 29 декабря, сохраняется сложная ситуация из-за обледенения. Службы продолжают ликвидировать последствия непогоды.

О событиях минувшего дня, 28 декабря, можно прочитать здесь.

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09:14 Служба автомобильных дорог в Николаевской области сняла ограничение движения грузовиков по автодорогам Н-14 и Н-24.

«По результатам проведенной работы по обеспечению проезда сообщаем о снятии временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств: - с 00:00 часов 29 декабря на а/д Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+527 – км 235+600, в пределах Николаевской области; - с 00:50 часов 29 декабря на а/д Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 138+000 – км 186+000, от г. Вознесенск до г. Новая Одесса. По состоянию на 00:50 29 декабря сняты все временные ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения по всем направлениям в пределах Николаевской области», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что на дорогах продолжает работать снегоочистительная техника, поэтому водителей просят быть внимательными за рулем и уступать дорогу спецтехнике.

Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств.

08:54 Если на дорогах города движение автотранспорта обеспечили, то на тротуары во многих местах никто не обрабатывал и передвигаться сложно.

Часто посыпку песком можно увидеть лишь возле отдельных зданий.

08:36 На коммунальном предприятии «ЭЛУ автодорог» сообщили, что в течение ночи выпускали все спецавтомобили на маршруты.

«Основная задача - обработать реагентами главные магистрали, спуски и подъемы. Обработать реагентами первую очередь, вторую очередь, третью очередь николаевских дорог - выполнено. Использовано около 70 т соли. На маршрутах работало 8 автомобилей и один погрузчик», – говорится в сообщении.

08:24 На КП «Николаевэлектротранс» сообщили о возобновлении движения своего транспорта на ряде направлений, но местами еще остаются проблемы.

По состоянию на утро 29 декабря трамваи двигаются по маршрутам:

№1 (БК "Строителей" – Широкая Балка); №3 (10-я Военная – Черноморский судостроительный завод); №6 (движение не осуществляется); №7 (Центральный рынок – 6-я Слободская); №10 (движение не осуществляется); №11 (движение не осуществляется);

Троллейбусы двигаются по маршрутам:

№2 (Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – м/н Намыв); №4 (м/н Намыв – станция «Николаев-Грузовой»); №5 (ул. Строителей – м/н Намыв); №6 (3-я Военная – Большая Морская/Пушкинская – Центральный стадион); №7 (м/н Намыв – Пушкинское кольцо – Большая Морская – 3-я Военная); №9 (Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – Садовая – Большая Морская).

В связи с обледенением контактной сети движение троллейбусов в микрорайон Соляные не будет осуществляться.