СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 5,5 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели более 12 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:31 За сутки 28 декабря в Украине зафиксировано 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 353, медработников – 98), сообщили в Минздраве.

131 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1 290 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 153 человека; летальных исходов – 307; выздоровели – 12 352 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 654 690 человек; выздоровели – 3 449 880 человек; летальных исходов – 95 412; проведено ПЦР-тестов – 16 724 734.

С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.