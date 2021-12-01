В Харьковской области во время охоты застрелили известного полтавского хирурга

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители получили уведомление об инциденте в 13:10 26 декабря. По данным полиции, во время охоты в компании мужчин 40-летний охотник выстрелил из ружья и случайно попал в 39-летнего знакомого. От полученного ранения тот скончался на месте.

27 декабря городская больница №2 г. Полтавы сообщила о гибели заведующего хирургическим отделением №2 этого заведения Романа Ростовского, передает «Украинформ». Отмечается, что он и являлся жертвой случайной пули на охоте. Впоследствии эту информацию подтвердили в полиции.

«Около 20 лет своей жизни Роман Ростовский отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов. Он внедрил в заведении новые методики хирургического лечения и был неоднократно награжден почетными грамотами и благодарностями», — говорится в сообщении.

Напомним, как 4 декабря за пределами села Михайловка Николаевского района 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего погиб. Позже стало известно, что компания мужчин - Александр Жолудь, командир батальона терробороны Василий Рогоза, военком области Александр Иванов и его заместитель - приехали на охоту на общевойсковой полигон «Широкий лан» утром.

Мужчины даже фактически не успели приступить к охоте, как в руках у Василия Рогозы выстрелило ружье. В этот момент Жолудь находился рядом с ним. Дробь попала в него с расстояния в один метр, ранение оказалось смертельным. По словам собеседника издания, Александр Жолудь не был охотником.

6 декабря суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-замвоенкома Николаевщины.

После чего полиция провела рейды среди охотников – с августа выявили 81 нарушение.