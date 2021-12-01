В больнице Ивано-Франковской области произошел пожар в реанимации – трое погибших, есть пострадавшие

Во вторник, 28 декабря, в городе Косов Ивано-Франковской области в палате реанимационного отделения районной больницы возник пожар.

Об этом говорится в сводке про чрезвычайные ситуации Госслужбы по ЧС Украины.

О пожаре сообщили в 21.22, а уже в 22:00 его ликвидировали. В палате спасатели обнаружили двоих погибших пациентов, пострадали четыре медика, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы с ожогами. Из соседней палаты спасли трех пациентов.

«До прибытия подразделений персоналом больницы эвакуировано 12 больных. Огнем повреждены палата, медицинское оборудование и кровати на площади 55 м2», – отметили в сообщении.

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук заявила 29 декабря в Facebook, что погибли четыре человека. Один умер от COVID-19, трое в следствие пожара.

Минздрав Украины на странице в Facebook проинформировал, что пожар в Косовской начался ЦРБ после взрыва.

«Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения», – уточнили в сообщении.

Национальная полиция также сообщила о трех жертвах пожара. Все погибшие были пациентами больницы.

Отмечается, что возгорание произошло на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы. Следователи устанавливают причину пожара, уголовное производство пока не открыто.

Напомним, как в румынской «ковидной» больнице произошел пожар, погибли девять пациентов.