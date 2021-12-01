В Николаеве ночью подожгли Mitsubishi Pajero

В Николаеве ночью 29 декабря горел внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре автомобиля, припаркованном по улице Крылова, поступило спасателям в 00:41.

На место прибыли дежурные отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

В 00:52 пожар локализован и в 01:00 ликвидирован на площади пять квадратных метров, его причина устанавливается.

От ГСЧС работали три единицы техники и девять спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

По словам собеседника «Преступности.НЕТ» в полиции, основная версия возгорания – умышленный поджог.

Стоит отметить, что за последний год в Николаеве произошло несколько поджогов автомобилей.

Так, 20 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что во дворе домов по улице Чкалова горит автомобиль Audi. Поджигателя сотрудники полиции со спецназом оперативно задержали на улице Адмиральской. Следователи полиции сообщили о подозрении задержанному жителю Черкасс за поджог Audi в Николаеве - злоумышленник совершил преступление под заказ людей, которые позиционируют себя приближенными к «смотрящему» по региону. Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», заказчики являются приближенными к «положенцу» Игорю Науменко, известному как «Наум», который отбывает наказание в Вознесенской исправительной колонии за вымогательство. Автомобиль Audi, поджог которого заказали люди из окружения «Наума», принадлежит семье николаевского бизнесмена.

А в сентябре в Николаеве сгорел BMW Х5. Спустя несколько дней сгорел автомобиль Audi ТТ. В июле сгорел автомобиль автомобиль Mazda-6, принадлежащий теперь уже экс-начальнику Очаковского отделения УСБУ в Николаевской области Дмитрию Яремчуку.

В мае в микрорайоне Соляные неизвестный поджег автомобиль высокопоставленному офицеру полиции.

А в январе глава облорганизации партии «Наш Край» Юрий Кормышкин заявил, что был сожжен автомобиль директора КНП «Николаевский центр лечения инфекционных болезней» Светланы Федоровой, хотя в ее декларации не было указано ни одно транспортное средство. Однако в полиции сообщили, что автомобиль на Федорову не зарегистрирован. Оказалось, что речь идет о Chevrolet Epica, который зарегистрирован на Николая Исайкина, мужа Светланы Федоровой.