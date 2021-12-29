За сутки в Николаевской области выявили 80 новых случаев COVID-19, число выздоровевших вдвое больше

На 29 декабря в Николаевской области выявлено 80 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 29 декабря из всех 115 064 (+80) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 68 442 (+30);
– Первомайск – 6 616 (+5);
– Южноукраинск – 3 690 (+2);
– Вознесенск – 2 625;
– Очаков – 1 843;
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 43 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 984 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 168, всего – 108 728.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 262, в сутки – 5.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 29 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 601 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 42 больных;
- городская больница №3 Николаева – 67 больных и 26 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 41 больной и 9 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 25 больных и 24 человека с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 28 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 47 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 26 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 35 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 9 больных и 1 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 5 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 16 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 35 больных и 3 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 38 больных и 1 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 10 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 4 больных и 29 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 49 больных;
- роддом №1 Николаева – 4 больных.
По состоянию на 29 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 195,05 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,83% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 602,23 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 32,14 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 11,21% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом -25,72% (при допустимом не более 50%).
Загруженность кроватей на 29 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 35,44%.