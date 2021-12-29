За сутки в Николаевской области выявили 80 новых случаев COVID-19, число выздоровевших вдвое больше

Иллюстрация На 29 декабря в Николаевской области выявлено 80 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 29 декабря из всех 115 064 (+80) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68 442 (+30); – Первомайск – 6 616 (+5); – Южноукраинск – 3 690 (+2); – Вознесенск – 2 625; – Очаков – 1 843; – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 43 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 984 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 168, всего – 108 728.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 262, в сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 29 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 601 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 42 больных; - городская больница №3 Николаева – 67 больных и 26 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 41 больной и 9 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 25 больных и 24 человека с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 28 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 47 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 26 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 35 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 17 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 9 больных и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 5 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 16 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 35 больных и 3 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 38 больных и 1 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 10 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 4 больных и 29 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 49 больных; - роддом №1 Николаева – 4 больных.

По состоянию на 29 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 195,05 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,83% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 602,23 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 32,14 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 11,21% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом -25,72% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 29 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 35,44%.