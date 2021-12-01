В центре Николаева снова повредили надпись «I love Mykolaiv» – на этот раз группа подростков боксировала в арт-объект

В центре Николаева ночью 29 декабря в очередной раз повредили надпить «I love Mykolaiv».
Соответствующее видео опубликовал у себя на Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского горсовета Дмитрий Канарский.
На записи видно, как возле букв гуляет компания из трех подростков, при этом распивают напитки. В какой-то момент один из парней подходит к сердцу, размахивает кулаками и ударяет в арт-объект. После чего все трое подростков убегают с места инцидента.
«Если серьезно, то трое ребят развязно, весело и уверенно вели себя, пока не повредили наше с вами имущество, после чего трусливо разбежались, как щенки от топанья ногой. Мне стыдно за них. Надеюсь, что один из их родителей это увидит и принесет извинения за них, поскольку на храбрость этих ребят я не надеюсь», - написал Канарский.
Например, в 2018 году в Николаеве уже на второй день после установки «подбили» одну из букв в надписи «I love Mykolaiv». А 20 апреля неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и повредил его. В сентябре 2019 арт-объект решили убрать, чтобы отремонтировать и укрепить.
В ночь на 15 февраля 2020 года опять повредили надпись «I love Mykolaiv». Позже патрульные задержали 18-летнего николаевца, который ночью разбил арт-объект. В итоге, николаевец признал свою вину полностью и извинился. Спустя неделю в Николаеве установили отремонтированное «сердце» арт-объекта на Соборной.