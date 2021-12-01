В центре Николаева снова повредили надпись «I love Mykolaiv» – на этот раз группа подростков боксировала в арт-объект

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29.12.2021 10:45

В центре Николаева ночью 29 декабря в очередной раз повредили надпить «I love Mykolaiv».

Соответствующее видео опубликовал у себя на Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского горсовета Дмитрий Канарский.

На записи видно, как возле букв гуляет компания из трех подростков, при этом распивают напитки. В какой-то момент один из парней подходит к сердцу, размахивает кулаками и ударяет в арт-объект. После чего все трое подростков убегают с места инцидента.

«Если серьезно, то трое ребят развязно, весело и уверенно вели себя, пока не повредили наше с вами имущество, после чего трусливо разбежались, как щенки от топанья ногой. Мне стыдно за них. Надеюсь, что один из их родителей это увидит и принесет извинения за них, поскольку на храбрость этих ребят я не надеюсь», - написал Канарский.

Например, в 2018 году в Николаеве уже на второй день после установки «подбили» одну из букв в надписи «I love Mykolaiv». А 20 апреля неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и повредил его. В сентябре 2019 арт-объект решили убрать, чтобы отремонтировать и укрепить.

В ночь на 15 февраля 2020 года опять повредили надпись «I love Mykolaiv». Позже патрульные задержали 18-летнего николаевца, который ночью разбил арт-объект. В итоге, николаевец признал свою вину полностью и извинился. Спустя неделю в Николаеве установили отремонтированное «сердце» арт-объекта на Соборной.

3 июня буква в фотозоне «I love Mykolaiv» на пересечении улицы Соборной и Центрального проспекта повредилась из-за порыва ветра.
Отметим, что в последний раз надпись повредили дети 27 сентября 2021 года, когда пытались вылезти на сердце, чтобы сфотографироваться.
    Фотофакт