В центре Николаева снова повредили надпись «I love Mykolaiv» – на этот раз группа подростков боксировала в арт-объект

В центре Николаева ночью 29 декабря в очередной раз повредили надпить «I love Mykolaiv».

Соответствующее видео опубликовал у себя на Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского горсовета Дмитрий Канарский.

На записи видно, как возле букв гуляет компания из трех подростков, при этом распивают напитки. В какой-то момент один из парней подходит к сердцу, размахивает кулаками и ударяет в арт-объект. После чего все трое подростков убегают с места инцидента.

«Если серьезно, то трое ребят развязно, весело и уверенно вели себя, пока не повредили наше с вами имущество, после чего трусливо разбежались, как щенки от топанья ногой. Мне стыдно за них. Надеюсь, что один из их родителей это увидит и принесет извинения за них, поскольку на храбрость этих ребят я не надеюсь», - написал Канарский.

3 июня буква в фотозоне «I love Mykolaiv» на пересечении улицы Соборной и Центрального проспекта повредилась из-за порыва ветра