Пожар в больнице Прикарпатья, где погибло три пациента, вызвала «заупокойная свеча», – ГСЧС

Спасатели отмечают, что причиной трагедии в больнице стала неосведомленность людей об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности. Потому инцидент привел к невосполнимым потерям.

«Так, в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников учреждения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы… В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать», - говорится в сообщении.

Спасатели призвали руководителей медицинских учреждений запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Ранее сообщалось, вечером 28 декабря стало известно, что в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Позже в ОГА сообщили, что во время пожара в больнице погибли 4 человека: 1 от ковида, 3 в результате пожара.