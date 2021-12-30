В Херсоне спасатели сняли с дерева девушку – она хотела помочь коту, но сама не смогла спуститься

В Херсоне 27 декабря спасатели помогли девушке спуститься с дерева.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области.

Спасателям сообщили, что человек не может спуститься с дерева. На месте происшествия они увидели, что девушка сидит на дереве высотой около 5 метров. С помощью платформы и стремянки спасатели быстро спустили девушку на землю.

При выяснении обстоятельств стало известно, что она шла по улице и увидела на дереве кота, который жалобно мяукал и не мог слезть. Девушка решила помочь животному,​​вылезла на дерево и сняла кота, но самостоятельно спуститься не смогла. Прохожие увидели девушку, которая звала на помощь, и позвонили спасателям.

Напомним, ранее в Николаеве школьник полез на крышу, чтобы достать игрушку, а слезть не смог.