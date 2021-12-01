На Донбассе нашли застреленным солдата-контрактника – по предварительным данным, он покончил с собой

В Донецкой области 28 декабря нашли застреленным военнослужащего контрактной службы.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

«28.12.2021 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1985 года рождения, уроженца Запорожья», - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил с собой, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели солдата осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст.115 УК с примечанием самоубийство.

Также рассматриваются другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Напомним, как на Луганщине застрелилась 24-летняя военнослужащая.