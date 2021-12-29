В центре Николаева снова предлагают сфотографироваться с животными – на этот раз парни в мороз «гуляют» с обезьянами

В центре Николаева по пешеходной улице Соборной трое молодых людей предлагали за деньги сфотографироваться с ручными карликовыми мартышками.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» в среду, 29 декабря.

Так, по центральной улице города стояло трое парней, которые предлагали мимо проходящим горожанам «сделать фото на память». При этом они утверждали, что «просто прогуливаются с обезьянами».

— Это мое личное животное, оно рождены в Украине, и у меня есть все документы. На памперсы и на орешки оставишь, — сказал один из парней, на вопрос корреспондента о стоимости фото.

При этом один из стоявших парней начал угрожать, заявляя, что «будешь мешать бизнесу, лишишься головы».

Этот же парень год назад уже попадал в подобную ситуацию, когда на этом же самом месте он предлагая людям сфотографироваться с красно книжными ястребиными за деньги.

Архивное фото

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, после чего животных вместе с парнями отвезли в отделение для проверки документов.





При этом после вызова полиции на место подошли и владельцы мартышек, рассказывая, что у них якобы открыт ФОП, и они так могут простоять до 6 часов ежедневно, а в летний период работают на морях.

— Если ты не можешь себе позволить купить животное, то это не мои проблемы, — сказал один из владельцев, который предоставил документы полиции.

Стоит отметить, что на сайте для онлайн-торговли подобная ручная карликовая мартышка стоит более 50 тысяч гривен.

В статье 25 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» говориться, что «запрещается попрошайничать с животными, а также предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев». Существует еще множество юридических норм, которые потенциально нарушают эти молодые люди.

Напомним, как ранее депутат Николаевского городского совета и директор зоопарка Владимир Топчий возмущен, что неизвестные зарабатывают деньги на краснокнижных орлах, предлагая с ними сфотографироваться на Соборной площади, а полиция никоим образом не реагирует на противозаконные действия.