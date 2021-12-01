Куртка, тряпки, мешки: На «Николаевводоканале» в очередной раз показали, что люди смывают в унитаз

На КП «Николаевводоканал» в очередной раз показали предметы и вещи, которые люди смывают в канализацию.

Об этом пишут на странице КП в Facebook.

В публикации кратко описали историю создания канализации в Лондоне, напомнив, что людям в то время разрешили присоединяться к центральной канализационной системе, те стали выбрасывать в трубы все, что можно, в итоге река Темза загрязнялась так, что город пережил несколько эпидемий холеры.

После чего сотрудники КП обратились к жителям города и попросили не выбрасывать в унитаз мусор.

«Мы обычно не в Лондоне и сточные воды из сетей канализации очищаются по технологии, но напоминаем, что самовольное присоединение к сетям ливневой канализации вредит экологии, равно как и небрежное отношение к городской канализации. Пожалуйста, не выбрасывайте в унитаз: остатки пищи, средства гигиены, наполнители для туалетов животных, строительный мусор, лекарства. На фото результаты очистки колодцев канализации и причин утечки сточных вод на поверхность», - сказано в сообщении.

«Находки» вытащили на проспекте Богоявленском, Центральном и Героев Украины.

Напомним, ранее на КП «Николаевводоканал» уже показали, какими необычными предметами горожане засоряют систему канализации.