Возле Крита произошло землетрясение – уже третье за недавнее время

Возле юго-восточного побережья Крита утром 29 декабря произошло сильное землетрясение, толчки почувствовали по всей восточной части острова.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание «Kathimerini».

По предварительным оценкам Института геодинамики, магнитуда землетрясения составляла 5,7, эпицентр находился на глубине 45 км. Землетрясение также почувствовали на юге и в Ираклионе, который находится на северном побережье. Толчки ощутили и в Египте. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ученые считают, что это землетрясение не связано с предыдущими и из-за его значительной глубины последующих толчков не должно быть. Также небольшое землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали около греческих Салоник.

Ранее, вечером 26 декабря в море к востоку от Крита зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, а через три часа – еще одно, магнитудой 5,4. Перед этим последнее сильное землетрясение произошло в октябре – магнитудой 6,3, эпицентр находился неподалеку от побережья Крита. Тогда сообщали о разрушениях, но обошлось без погибших. 27 сентября более слабое землетрясение, эпицентр которого находился непосредственно под островом, привело к серьезным разрушениям и гибели одного человека.