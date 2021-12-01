После трагедии на Ивано-Франковщине вице-губернатор Гранатуров призвал проверить все николаевские больницы на предмет безопасности

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров потребовал провести проверки во всех 18 медучреждениях Николаевской области, которые борются с коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе онлайн-эфира на Facebook.

Гранатуров напомнил о трагедии, которая случилась в больнице Ивано-Франковска. Отметим, в результате пожара в медучреждении погибло три человека, еще несколько пострадавших. В связи с этим Гранатуров поручил провести проверку в больницах.

— Как руководитель работ по борьбе с COVID-19 обязываю всех глав районных администраций, глав ОТГ, городских глав – там, где есть больницы, в которых массово используют кислород, а это 18 больниц в Николаевской области, провести дополнительные проверки, главврачам проверить все средства пожарной безопасности и провести инструктаж всем сотрудникам. Также проверить все, что касается безопасности граждан, пребывающих в больницах в праздничные дни, - сказал Юрий Гранатуров.

У себя на Facebook он отметил, что участвовал в срочном селекторном совещании под председательством Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева вместе с заместителем председателя ОГА Игорем Кузьминым, начальником управления здравоохранения Максимом Безносенко и руководством ГСЧС. Там также обсуждалась ситуация и реагирование на нее.

«Уважаемые жители Николаевщины, подчеркиваю, что небрежное отношение к пожарной безопасности приводит к трагическим последствиям. Безопасность граждан – это приоритет нашей деятельности, поэтому, прежде всего, важно создать безопасные условия для пациентов и медицинского персонала», - написал Гранатуров.

Напомним, в пригороде Львова Винниках произошел взрыв кислорода в областном военном госпитале.

Также напомним, в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1.