Нардеп Негулевский сообщил о начале торгов по строительству объездной в Новом Буге за полмиллиарда гривен

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский заявил о начале торгов по строительству 9 киломертов объездной дороги на Новом Буге за 582 миллиона гривен.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Нардеп отметил, что аукцион стартует 22 марта. Весной дорожники приступят к работе.

«Начинаем строительство дороги в объезд Нового Буга! Ко мне, как к нардепу, обращались на этот счет, и вот докладываю - сегодня опубликовали тендер, аукцион начнется 22 марта. Заказчик – Служба автомобильных дорог, на 9,3 километра из Государственного бюджета по моей инициативе выделено 582 миллиона гривен. Весной приступаем к работе. Работаем!» - написал Игорь Негулевский.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский стал соавтором закона №5376 «О налоговых стимулах для IT-индустрии».