СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 6 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели более 10 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:17 За сутки 29 декабря в Украине зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 373, медработников – 137), сообщили в Минздраве.

117 042 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1 392 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 747 человек; летальных исходов – 278; выздоровели – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 660 620 человек; выздоровели – 3 460 249 человек; летальных исходов – 95 690; проведено ПЦР-тестов – 16 757 339.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3660620 5930 95690 278 3460249 10369 104681 274,9 м. Київ 330757 1263 8168 16 312387 1358 10202 344,1 Вінницька 112080 271 3087 6 102971 644 6022 391,2 Волинська 103674 126 2179 9 99748 160 1747 169,6 Дніпропетровська 241955 185 8799 15 229354 307 3802 120,2 Донецька 167523 350 5094 13 158497 652 3932 209,4 Житомирська 140236 61 3241 5 134599 321 2396 199,1 Закарпатська 87715 214 2358 5 78586 382 6771 540,5 Запорізька 181982 206 5244 25 175100 343 1638 97,5 Івано-Франківська 127113 225 3090 16 119435 559 4588 336,0 Київська 185103 235 4639 15 174372 608 6092 341,9 Кіровоградська 33001 60 1514 8 28948 203 2539 273,5 Луганська 59719 86 2202 6 56302 185 1215 180,7 Львівська 219521 256 5973 13 206612 437 6936 276,7 Миколаївська 115204 140 3272 10 108965 237 2967 265,9 Одеська 239595 339 5550 19 224151 306 9894 416,8 Полтавська 139642 443 3722 12 130039 848 5881 425,7 Рівненська 127293 108 2263 4 123528 273 1502 130,5 Сумська 130787 188 2822 8 125215 216 2750 258,7 Тернопільська 107283 113 2110 4 102126 309 3047 294,1 Харківська 242931 271 6332 21 230295 280 6304 237,9 Херсонська 78735 76 2682 3 75016 257 1037 101,3 Хмельницька 146404 296 3315 7 139380 476 3709 296,5 Черкаська 128694 297 2611 12 120289 472 5794 488,2 Чернівецька 119230 121 2997 5 115058 160 1175 130,6 Чернігівська 94443 0 2426 21 89276 376 2741 277,9

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.