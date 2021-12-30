СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 6 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели более 10 тысяч человек

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30.12.2021 08:17

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:17 За сутки 29 декабря в Украине зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 373, медработников – 137), сообщили в Минздраве.

117 042 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1 392 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 747 человек; летальных исходов – 278; выздоровели – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 660 620 человек; выздоровели – 3 460 249 человек; летальных исходов – 95 690; проведено ПЦР-тестов – 16 757 339.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3660620

5930

95690

278

3460249

10369

104681

274,9

м. Київ

330757

1263

8168

16

312387

1358

10202

344,1

Вінницька

112080

271

3087

6

102971

644

6022

391,2

Волинська

103674

126

2179

9

99748

160

1747

169,6

Дніпропетровська

241955

185

8799

15

229354

307

3802

120,2

Донецька

167523

350

5094

13

158497

652

3932

209,4

Житомирська

140236

61

3241

5

134599

321

2396

199,1

Закарпатська

87715

214

2358

5

78586

382

6771

540,5

Запорізька

181982

206

5244

25

175100

343

1638

97,5

Івано-Франківська

127113

225

3090

16

119435

559

4588

336,0

Київська

185103

235

4639

15

174372

608

6092

341,9

Кіровоградська

33001

60

1514

8

28948

203

2539

273,5

Луганська

59719

86

2202

6

56302

185

1215

180,7

Львівська

219521

256

5973

13

206612

437

6936

276,7

Миколаївська

115204

140

3272

10

108965

237

2967

265,9

Одеська

239595

339

5550

19

224151

306

9894

416,8

Полтавська

139642

443

3722

12

130039

848

5881

425,7

Рівненська

127293

108

2263

4

123528

273

1502

130,5

Сумська

130787

188

2822

8

125215

216

2750

258,7

Тернопільська

107283

113

2110

4

102126

309

3047

294,1

Харківська

242931

271

6332

21

230295

280

6304

237,9

Херсонська

78735

76

2682

3

75016

257

1037

101,3

Хмельницька

146404

296

3315

7

139380

476

3709

296,5

Черкаська

128694

297

2611

12

120289

472

5794

488,2

Чернівецька

119230

121

2997

5

115058

160

1175

130,6

Чернігівська

94443

0

2426

21

89276

376

2741

277,9

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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