Увеличилось количество жертв от пожара в больнице Ивано-Франковской области – скончалась санитарка, получившая 90% ожогов тела

В областной больнице Ивано-Франковска умерла 46-летняя санитарка реанимации Косовской районной больницы, где во вторник, 28 декабря, произошел пожар.

Об этом речь идет в сюжете «ТСН.Ранок».

У женщины было 90% ожогов тела. Сейчас в медучреждении остается лечиться врач-реаниматолог. Его жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

А третью пострадавшую, 59-летнюю медсестру реанимации, накануне санитарным самолетом доставили в Киевский ожоговый центр с ожогами 60% тела.

Ранее сообщалось, вечером 28 декабря стало известно, что в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Позже в ОГА сообщили, что во время пожара в больнице погибли 4 человека: один от коронавируса, еще трое в результате пожара.

Позже стало известно, что пожар в больнице Прикарпатья, где погибло три пациента, вызвала «заупокойная свеча».