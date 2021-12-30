На Николаевщине спасатели помогли водителям грузовика и «скорой» преодолеть скользкие дороги

В Николаевской области в течение суток, 29 декабря, подразделения ГУ ГСЧС дважды оказывали помощь водителям транспортных средств.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, дежурное отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда с помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости изъяли автомобиль Mersedes Atego, застрявший на грунтовой дороге по улице Юрасова в Очакове

А спасатели 4-й ГПСЧ 2-го ГПСО помогли изъять карету скорой медицинской помощи, которая во время следования по вызову не смогла выехать по скользкой дороге на углу улицы Баштанской и Генерала Свиридова в Николаеве.

Напомним, как в Николаевской области спасателям пришлось вытаскивать из грязи и сопровождать «скорую», которая спешила к роженице.