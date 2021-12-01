В Николаеве горел Fiat – причина пожара устанавливается

В среду, 29 декабря, в Николаеве на улице Пограничной горел Fiat Doblo.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 21:42 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Fiat Doblo.

«На место выехали дежурные отделения 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей 2 государственного пожарно-спасательного отряда и очередное изменение оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 21:54 пожар локализован и в 22:06 ликвидирован на площади 2 квадратных метра, его причина устанавливается», - говорится в сообщении.

От ГСЧС на месте работали 3 единицы техники и 9 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве 29 декабря ночью подожгли Mitsubishi Pajero. Позже оказалось, что подожженный внедорожник принадлежит замначальника локомотивного депо «Николаев».